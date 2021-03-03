Чемпион UFC Ян ограничил контакты из-за пандемии коронавируса

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян ограничил контакты перед турниром UFC 259 из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

"Мы до боя изолировались. Не хотим подвергать риску, - сказал Абдрахманов. - Поскольку один положительный тест у члена команды может стать причиной отмены боя".

Ян на турнире UFC 259, который пройдет в ночь на 7 марта, проведет первую защиту титула в поединке против американца Алджемейна Стерлинга. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение.