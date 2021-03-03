СМИ: сборная Италии досрочно завершила выступление на ЧМ по лыжным видам спорта

ТАСС, 3 марта. Сборная Италии по лыжным видам спорта досрочно завершила выступление на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом сообщает портал OA Sport.

По информации портала, причиной досрочного завершения выступления стали несколько случаев заражения коронавирусом среди персонала команды.

Первые случаи заражения были обнаружены в составе женской команды по прыжкам на лыжах с трамплина. Чтобы сдержать возможное распространение вируса, руководство соревнований решило отозвать с чемпионата и мужскую, и женскую команды Италии по прыжкам на лыжах с трамплина. Однако через несколько дней положительный тест на коронавирус был сдан в других дисциплинах. Учитывая возможность ухудшения ситуации, было принято решение исключить всю итальянскую сборную, включая команды по лыжным гонкам и лыжному двоеборью.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.