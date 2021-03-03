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ММА

Чемпион UFC Петр Ян сможет выезжать на тренировки после первого дня карантина

Спортсмены проходят обязательный карантин перед турниром 7 марта

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 марта. /ТАСС/. Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) смогут выезжать на тренировки после первого дня карантина. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов.

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"Ждем тесты. Когда будут результаты тестов, сможем ходить по территории отеля и выезжать на тренировку в UFC Perfomance Institute", - сказал Абдрахманов.

Ранее стало известно, что все бойцы пройдут обязательный карантин в период со 2 по 6 марта в специальном закрытом отеле перед турниром UFC 259, который пройдет в ночь на 7 марта.

Ян на турнире UFC 259 проведет первую защиту титула в поединке против американца Алджемейна Стерлинга. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение.

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