Чемпион UFC Петр Ян сможет выезжать на тренировки после первого дня карантина

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 марта. /ТАСС/. Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) смогут выезжать на тренировки после первого дня карантина. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов.

"Ждем тесты. Когда будут результаты тестов, сможем ходить по территории отеля и выезжать на тренировку в UFC Perfomance Institute", - сказал Абдрахманов.

Ранее стало известно, что все бойцы пройдут обязательный карантин в период со 2 по 6 марта в специальном закрытом отеле перед турниром UFC 259, который пройдет в ночь на 7 марта.

Ян на турнире UFC 259 проведет первую защиту титула в поединке против американца Алджемейна Стерлинга. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение.