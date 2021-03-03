Определились все четвертьфиналисты Кубка России по футболу

ТАСС, 3 марта. Футбольный клуб "Уфа" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:0 в домашнем матче 1/8 финала Бетсити Кубка России.

Голы забили Тимур Жамалетдинов (50-я и 67-я минуты) и Комнен Андрич (62, с пенальти).

В эпизоде с первым голом Жамалетдинова голевой передачей отметился Остон Урунов, который в феврале перешел в "Уфу" из "Спартака" на правах аренды до конца сезона. При решении назначить пенальти главный судья Павел Шадыханов воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR).

Встреча изначально должна была состояться 22 февраля, однако была перенесена на 3 марта из-за непогоды.

"Уфа" стала последним четвертьфиналистом Кубка России. Также на этой стадии сыграют московские "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА, "Сочи", тульский "Арсенал", грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов". Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится позже в среду. Матчи данной стадии пройдут 7-8 апреля.