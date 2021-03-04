"Мамонты Югры" будут проводить домашние матчи Молодежной хоккейной лиги в двух городах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Клуб Париматч Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Мамонты Югры" в сезоне-2021/22 будет проводить домашние игры в двух городах - Ханты-Мансийске и Сургуте. Об этом ТАСС сообщил директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

"Планируется, что часть домашних игр команда "Мамонты Югры" впервые будет проводить в Сургуте на новой для них площадке. Другая часть домашних игр пройдет традиционно в Ханты-Мансийске. Таким образом у "Мамонтов" впервые будет две домашние ледовые арены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас завершается модернизация ледового дворца в Сургуте, чтобы он соответствовал всем требованиям МХЛ и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В частности, закуплена машина для заливки льда, появилось все необходимое оборудование, завершается работа над освещением.

Артамонов добавил, что в перспективе отдельные матчи регулярного сезона в Сургуте может провести и команда "Югра", выступающая в ВХЛ. "Когда откроется заявочная компания, мы включим данный объект как вторую домашнюю площадку команды "Мамонты Югры". Сейчас ледовый дворец в Сургуте может принимать матчи МХЛ и ВХЛ, поэтому в дальнейшем тут могут пройти отдельные домашние игры команды "Югра", которая сейчас выступает в Ханты-Мансийске", - пояснил он.

Команда "Мамонты Югры" образована в 2011 году в Ханты-Мансийске. Является двукратным бронзовым призером МХЛ. В текущем сезоне с 75 очками клуб занимает седьмое место в Восточной конференции и гарантировал себе выход в плей-офф.