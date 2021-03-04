{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Победитель Сурдлимпийских игр Аскаров заявил о желании стать чемпионом UFC

В смешанных единоборствах на счету 28-летнего россиянина 12 побед, одна ничья и ни одного поражения

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта./ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров намерен стать чемпионом организации. Об этом он рассказал ТАСС.

В ночь на 7 марта Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе, на турнире UFC 259 встретится с американцем Джозефом Бенавидесом.

"Если я сейчас пройду Бенавидеса, то хочу драться за титул. Я заслужил это, - сказал Аскаров. - Не важно, с Дейвисом Фигейредо или Брэндоном Морено. Главное - титул".

Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха). В смешанных единоборствах на счету 28-летнего россиянина 12 побед, одна ничья и ни одного поражения.

Теги
ММА
Футбол во Франции
СМИ: футболист "Баварии" Алаба может перейти в ПСЖ
Ранее защитник объявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду летом
Читать полностью