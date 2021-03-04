Победитель Сурдлимпийских игр Аскаров заявил о желании стать чемпионом UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта./ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров намерен стать чемпионом организации. Об этом он рассказал ТАСС.

В ночь на 7 марта Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе, на турнире UFC 259 встретится с американцем Джозефом Бенавидесом.

"Если я сейчас пройду Бенавидеса, то хочу драться за титул. Я заслужил это, - сказал Аскаров. - Не важно, с Дейвисом Фигейредо или Брэндоном Морено. Главное - титул".

Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха). В смешанных единоборствах на счету 28-летнего россиянина 12 побед, одна ничья и ни одного поражения.