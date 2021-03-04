Амосова: россиянкам по силам обыграть норвежских лыжниц на следующем чемпионате мира

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Женская команда Норвегии в эстафетной гонке не является недосягаемой для других сборных, российским лыжницам вполне по силам обыграть всех в эстафете и стать первыми на следующем чемпионате мира 2023 года. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка 1976 года в эстафетной гонке Зинаида Амосова.

"Особо хочу выделить на этом чемпионате мира Непряеву. Как она терпит, когда бежит с железкой в руке? Конечно, это сказывается на результате", - продолжила собеседница ТАСС.

"Мне очень понравилось, как выступили наши лыжницы в эстафете. К сожалению, норвежки, бежавшие два последних этапа, оказались недосягаемыми для нас. Но все равно наши девочки большие молодцы, и я просто рада за них. Умницы они, показали, как надо бороться", - сказала Амосова.

На чемпионате мира 2019 года женская сборная России заняла третье место в эстафете. "А сейчас стала второй, - сказала Амосова. - Не считаю норвежек лыжницами с другой планеты. Наши вполне способны стать первыми на следующих стартах и чемпионате мира в том числе".

"Но для этого нужно много работать, верить в свои силы и осознавать, что ты защищаешь честь своей страны на лыжне. Когда ты бежишь в эстафете, то думаешь только о том, чтобы не подвести свою команду и привезти хотя бы несколько секунд преимущества той, кто побежит следующий этап. Эстафета - это наша, русская дисциплина, мы в ней всегда сильны были", - заключила Амосова, выигравшая олимпийское золото Инсбрука именно в командной гонке.

Четырнадцать побед против семи у Норвегии

Отечественные лыжницы дебютировали в эстафетных гонках на чемпионатах мира в 1954 году в шведском Фалуне, когда впервые на мировых первенствах было разрешено выступать женщинам. В эстафете 3Х5 км победу тогда одержали Любовь Козырева, Маргарита Масленникова и Валентина Царева. Всего на 27 проходивших с 1954 года чемпионатах мира лыжная сборная СССР (России) побеждала в эстафетах 14 раз, норвежки - семь, представительницы Финляндии - четыре, Швеции и Германии - по разу. Женская команда России последний раз побеждала в эстафете на мировом первенстве в 2001 году в финском Лахти (Ольга Данилова, Лариса Лазутина, Юлия Чепалова и Нина Гаврилюк).