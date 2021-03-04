"Барыс" обыграл "Металлург" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 4 марта. "Барыс" из Нур-Султана одержал победу на выезде над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:1 в овертайме во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Магнитогорске в присутствии 3 011 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Панюков (12-я минута) и Даррен Диц (61). У "Металлурга" отличился Андрей Нестрашил (29).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет в Нур-Султане 6 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Металлург" одержал победы в трех. В плей-офф команды встретились в четвертый раз. В сезоне-2019/20 "Барыс" в первом раунде впервые выиграл серию плей-офф у "Металлурга" (4-1), в 2012 году казахстанский клуб уступил в первом раунде (3-4), в 2017-м - во втором (0-4).

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).