Московское "Динамо" вышло в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола

ТАСС, 4 марта. Московское "Динамо" обыграло в гостях французский "Монпелье" в ответном матче полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Матч завершился со счетом 3-0 (25:23, 25:22, 25:10) в пользу "Динамо". По сумме результатов двух матчей московский клуб вышел в финал турнира. Первый матч завершился со счетом 3-1 (25:21, 25:16, 13:25, 25:21).

В финале московский клуб сыграет против "Зенита" из Санкт-Петербурга, который в полуфинале обыграл бельгийский "Нолико" (3-1, 0-3, 18:16).

Действующим обладателем Кубка CEV является итальянский "Трентино". В сезоне-2019/20 обладатель трофея не был определен, так как турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

"Динамо" является двукратным обладателем Кубка CEV (сезон-2011/12 и 2014/15) и бронзовым призером турнира (1992/93).

Первый матч финала пройдет 16 марта в Москве.