Чемпион UFC Петр Ян заявил, что планирует нокаутировать Стерлинга

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян планирует нокаутировать американца Алджамейна Стерлинга. Об этом Ян заявил на пресс-конференции перед турниром UFC 259.

"У меня сильная ударка, планирую нокаутировать его. Нужно ли мне провести защиту, чтобы закрепить чемпионство? Да", - сказал Ян.

Поединок Ян - Стерлинг пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта.

Яну 28 лет, он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед (в том числе семь побед подряд в UFC) и одно поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.