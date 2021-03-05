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Чемпион UFC Ян назвал своего соперника мышью

В ночь на 7 марта Ян проведет бой против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян назвал мышью своего соперника американца Алджамейна Стерлинга. Об этом Ян заявил на пресс-конференции перед турниром UFC 259.

"Ты мышь. А я всю жизнь ловлю мышей. Ты будешь одной из них", - сказал Ян.

Поединок Ян - Стерлинг пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта.

Яну 28 лет, он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед (в том числе семь побед подряд в UFC) и одно поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.

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