Баскетбольный ЦСКА рассматривает вариант переезда в Крылатское после сезона-2020/21

В начале 2021 года стало известно, что Министерство обороны РФ проведет масштабную реконструкцию и модернизацию объектов ЦСКА. В связи с этим баскетбольный клуб в июне будет должен покинуть УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, где команда проводит домашние матчи Единой лиги ВТБ. В Евролиге ЦСКА играет в "Мегаспорте".

"Вариант с переездом в Крылатское рассматривается, но решение еще не принято, - сказал Цынкевич. - Рассматривается несколько вариантов, Крылатское - один из них. Когда решение будет принято, сказать не могу. Для нас сейчас важно не столько место, где мы будем играть, сколько место, где будут тренироваться и восстанавливаться основная и две молодежные команды, где будут работать офис клуба и магазин, где будет размещен музей и прочая клубная инфраструктура".

"Какие арены рассматриваются? Что у нас есть в Москве - мы все рассматриваем. Срок переезда - пока у нас не будет решен вопрос с постоянным залом, поскольку УСК ЦСКА мы теряем этим летом. Когда у нас будет понимание, где мы будем размещаться на постоянной основе, тогда и решится вопрос", - добавил пресс-атташе ЦСКА.

ЦСКА является самым титулованным баскетбольным клубом России. Команда 24 раза становилась чемпионом России, 10 раз - победителем Единой лиги ВТБ, четырежды выигрывала Евролигу.