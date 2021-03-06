Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хё Джун намерен выступить за Китай на Играх в Пекине

ТАСС, 6 марта. Олимпийский чемпион по шорт-треку южнокореец Лим Хё Джун подал заявление на получение китайского гражданства с целью выступить за эту страну на Играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

По информации источника, 24-летний спортсмен, которому в Южной Корее предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах, проходит специальный процесс натурализации после получения предложения от Китайской ассоциации конькобежцев. "Он будет выступать за Китай на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году", - сказал источник, добавив, что Лим Хё Джун чувствовал, что не сможет попасть в южнокорейскую команду из-за судебных разбирательств.

В 2019 году Лим Хё Джун стянул штаны с партнера по команде в присутствии других спортсменов, среди которых были представительницы женского пола. Изначально шорт-трекист был оштрафован на $2,5 тыс. и приговорен к 40 часам терапии для совершивших преступление на сексуальной почве. Однако впоследствии апелляционный суд признал его невиновным. Дело ожидает окончательного решения Верховного суда.

Союз конькобежцев Южной Кореи в августе 2019 года дисквалифицировал спортсмена на один год, но наказание было приостановлено на время судебного процесса. Если Верховный суд отменит решение апелляционного суда, то дисквалификация возобновится, что не позволит Лим Хё Джуну выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине.

"Поскольку судебная тяжба затянулась, Лим Хё Джуну стало затруднительно представлять Южную Корею и пытаться выиграть вторую подряд золотую олимпийскую медаль в Пекине, - сказали в агентстве Brion Company, которое представляет интересы шорт-трекиста. - Последние два года он не мог тренироваться в Южной Корее. Он просто хотел найти способ снова надеть коньки".

Лим Хё Джун является олимпийским чемпионом 2018 года на дистанции 1 500 м, также в его активе бронза Игр в Пхёнчхане на дистанции 500 м. Он является шестикратным чемпионом мира и двукратным серебряным призером мировых первенств. Главным тренером сборной Китая является Ким Сун Тхэ, который возглавлял команду Южной Кореи на домашней Олимпиаде. Его помощником является имеющий российское гражданство шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.