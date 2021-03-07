Махачев назвал боем мечты поединок против Фергюсона

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев считает поединком мечты бой против американца Тони Фергюсона. Таким мнением он поделился с журналистами.

В воскресенье Махачев победил американца Дрю Добера болевым приемом в третьем раунде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

"Бой против Тони Фергюсона - бой мечты. Это было бы очень круто", - сказал Махачев.

Махачев является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в бою против Добера. На счету 29-летнего Махачева 19 побед и одно поражение. В активе 32-летнего Добера 23 победы и десять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

37-летний Фергюсон был временным чемпионом UFC в легком весе, он одержал 25 побед и потерпел пять поражений.