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UFC готов организовать бой Махачев - Фергюсон

В воскресенье россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде американца Дрю Добера
Ислам Махачев (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ислам Махачев (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) готово организовать бой между россиянином Исламом Махачевым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС заявил президент организации Дэйна Уайт.

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В воскресенье Махачев победил удушающим приемом в третьем раунде американца Дрю Добера и заявил, что хочет провести поединок против Фергюсона.

"Да, мне нравится этот бой. Мы готовы организовать его", - сказал Уайт.

Махачев является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в бою против Добера. На счету 29-летнего Махачева 19 побед и одно поражение.

37-летний Фергюсон был временным чемпионом UFC в легком весе, он одержал 25 побед и потерпел пять поражений.

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