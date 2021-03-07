UFC готов организовать бой Махачев - Фергюсон

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) готово организовать бой между россиянином Исламом Махачевым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС заявил президент организации Дэйна Уайт.

В воскресенье Махачев победил удушающим приемом в третьем раунде американца Дрю Добера и заявил, что хочет провести поединок против Фергюсона.

"Да, мне нравится этот бой. Мы готовы организовать его", - сказал Уайт.

Махачев является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который был его секундантом в бою против Добера. На счету 29-летнего Махачева 19 побед и одно поражение.

37-летний Фергюсон был временным чемпионом UFC в легком весе, он одержал 25 побед и потерпел пять поражений.