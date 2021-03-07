Спортсмены из России заняли все призовые места Кубка мира по альпинизму

КИРОВ, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России заняла все призовые места прошедшего в Кирове Кубка мира по альпинизму (ледолазанию) в дисциплинах "трудность" и "скорость".

В дисциплине "трудность" лучшей среди женщин стала Дарья Глотова, второе место заняла Мария Толоконина, третье - Екатерина Власова. Среди мужчин места от первого до третьего взяли Николай Кузовлев, Илья Курочкин и Георгий Дуплинский.

В дисциплине "скорость" среди мужчин первое место занял Антон Немов, второе - Данила Бикулов, третье - Владислав Юрлов. Среди женщин золото у Натальи Савицкой, серебро у Ирины Дубовцевой, бронзу завоевала Алена Власова.

Кубок мира по альпинизму проходил 5-7 марта на базе спорткомплекса "Трамплин" в Кирове. Кировская область с 2000 года является одной из площадок проведения мировых соревнований по ледолазанию. По данным министерства спорта и молодежной политики региона, покорять кировскую "сосульку" приехали порядка 70 участников соревнований из 13 стран мира: Чехии, Венгрии, Ирана, Израиля, Индии, Казахстана, Португалии, Сербии, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании и России.

Как ранее сообщал ТАСС председатель Федерации альпинизма и скалолазания Кировской области Павел Шабалин, ледолазание - молодой вид спорта, первые соревнования по преодолению альпинистами ледового рельефа были проведены в СССР в 80-е годы прошлого столетия, поэтому родиной спортивного ледолазания Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA) считает Россию. Международные соревнования по ледолазанию стали проводиться с середины 90-х, а первый розыгрыш Кубка мира состоялся в 2000 году. За это время Россия стала хозяйкой четырех чемпионатов мира, в 2003, 2011 и 2019 годах турниры прошли в Кирове, а в 2018 году - в Москве.

В настоящее время Россия активно выступает за включение ледолазания в программу зимних Олимпийских игр.