Матч "Рубин" - "Зенит" пройдет без использования офсайдных линий VAR

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и "Зенитом" пройдет без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в понедельник в Казани, начало - 16:30 мск.

"По причине несоблюдения службами стадиона регламента VAR не удалось вовремя провести калибровку офсайдных линий, - сообщили в РФС. - В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно. Наличие компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB [Международного совета футбольных ассоциаций] и протокола VAR. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме".

"Зенит" после 20 матчей с 42 очками лидирует в чемпионате. "Рубин" с 31 очком занимает седьмое место.