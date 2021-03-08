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ATP

Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Дохе

Соперником россиянина станет первая ракетка турнира австриец Доминик Тим
Аслан Карацев EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 8 марта. Россиянин Аслан Карацев обыграл представителя Катара Мубарака Шаннана Заида в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 27-летнего россиянина. Его следующим соперником станет австриец Доминик Тим, посеянный на турнире под первым номером.

Карацев занимает 45-е место в рейтинге ATP. Это его первый турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2021, где он дошел до полуфинала.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнования составляет $890 тыс.

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