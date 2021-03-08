"Динамо" обыграло "Северсталь" и увеличило преимущество в счете в серии плей-офф КХЛ

В составе московского клуба отличились Сергей Андреев (12-я, 16-я и 32-я минуты), Дмитрий Яшкин (59) и Магнус Пяяйарви (60). У череповчан шайбы на счету Егора Морозова (21) и Владислава Кодолы (22). Андреев оформил первый хет-трик в карьере и стал вторым защитником в истории КХЛ, сделавшим это в матчах плей-офф. Первым был защитник "Локомотива" Даниэль Чернквист, который забросил три шайбы в третьем матче 1/4 финала сезона-2010/11 против рижского "Динамо".

Счет в серии стал 3-1 в пользу "Динамо". Московский клуб одержал победу в первом (1:0) и третьем (2:1 ОТ) матчах серии, во втором выиграла "Северсталь" (5:2). Пятый матч команды проведут 10 марта в Москве.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала "Северсталь" (3:2 по буллитам), в другом - "Динамо" (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. "Динамо" лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). "Северсталь" пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.