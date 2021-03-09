Оргкомитет Игр в Токио намерен увеличить число тестов на коронавирус среди спортсменов

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио намерены увеличить число проводимых тестов на коронавирус среди спортсменов по сравнению с изначальным планом. Об этом во вторник в интервью изданию Nikkan Sports заявила глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото.

Согласно опубликованным Международным олимпийским комитетом (МОК) правилам проведения соревнований, атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня.

"Нам необходимо рассмотреть возможность увеличения этого числа, - сказала Хасимото. - Ничего не делать до того, как коронавирус сойдет на нет - это не выход. Напротив, мы намерены принять все необходимые меры и провести соревнования".

Периодичность ПЦР-тестирования, согласно правилам, будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Проверки предполагается осуществлять в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Если спортсмен проживает вне этих объектов, ему придется воспользоваться выделенным спецтранспортом, чтобы сдать анализы. Отследить результаты теста можно будет через специальное приложение для смартфона.

При обнаружении заражения информирование других атлетов будет осуществляться незамедлительно через другое приложение для отслеживания контактов с инфицированными, которое не хранит личных данных, а лишь предупреждает о потенциальном риске. Оно используется в Японии с лета прошлого года и является обязательным для установки среди тех, кто приедет на Олимпиаду в Токио.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.