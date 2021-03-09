Вдова Брайанта выиграла суд по делу о публикации фото с места катастрофы

ТАСС, 9 марта. Ванесса Брайант, вдова погибшего в результате авиакатастрофы многократного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, выиграла суд за право обнародования имен четырех заместителей шерифа округа Лос-Анджелес, которые подозревались в публикации фотографий с места крушения вертолета. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь спортсмена Джианна. Вдова Брайанта в феврале подала иск к компании Island Express, владевшей вертолетом. Она также обвинила пилота в халатности.

По информации издания, вдова баскетболиста подала иск против шерифа округа Лос-Анджелес, обвинив его в халатности и вторжении в частную жизнь. В иске утверждается, что четыре заместителя шерифа делали фотографии на месте крушения вертолета и использовали снимки в личных целях. Решением окружного судьи было постановлено, что имена заместителей шерифа могут быть раскрыты.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США он дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Брайант занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33 643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.