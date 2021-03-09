"Спартак" обратится в РФС с просьбой отменить желтую карточку Жиго в матче с "Краснодаром"

ТАСС, 9 марта. Московский "Спартак" планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой отменить желтую карточку французского защитника Самуэля Жиго, которую он получил в матче 21-го тура Тинькофф - Российское премьер лиги (РПЛ) против "Краснодара" (6:1). Об этом сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Жиго получил желтую карточку в борьбе с полузащитником "Краснодара" Реми Кабелла. Это предупреждение стало четвертым для француза в нынешнем сезоне, в связи с этим футболист пропустит предстоящий гостевой матч 22-го тура РПЛ против московского "Динамо".

"Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самуэлем Жиго", - сказал Фетисов.

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей и три гола.

"Спартак" с 38 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Матч против "Динамо" пройдет 13 марта.