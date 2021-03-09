Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в России соберет участниц из 18 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Спортсменки из 18 стран примут участие в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который пройдет в Нижнем Тагиле 20-21 марта. Также за неделю до соревнований в регионе состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Свердловской области во вторник.

"Оргкомитет соревнований уже получил заявки от шести стран на Континентальный кубок и от 18 стран на Кубок мира. В Нижний Тагил приедет первая в истории обладательница Кубка мира по лыжному двоеборью среди женщин американка Тара Герати-Моутс, а также лидер текущего розыгрыша Континентального кубка у мужчин Симен Тиллер (Норвегия). На этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в регионе приедут абсолютно все сильнейшие летающие лыжницы мира - медалисты Олимпийских игр и герои завершившегося на днях в Германии чемпионата мира", - говорится в сообщении.

Один из организаторов этапа Кубка мира Андрей Каща уточнил ТАСС, что мероприятия пройдут со зрителями, с 50-процентной наполняемостью трибун. Он отметил, что Нижний Тагил станет единственным местом проведения Кубка мира (как мужского, так и женского), где на местах будут присутствовать болельщики.

Спортивные мероприятия пройдут на комплексе трамплинов "Аист" на горе Долгой в Нижнем Тагиле. Состав сборной России на Континентальный кубок состоит из 26 человек, на Кубок мира - из 12 человек.