Сборная России обыграла французов в матче квалификации чемпионата Европы по мини-футболу

ТАСС, 9 марта. Сборная России по мини-футболу одержала победу со счетом 5:1 над командой Франции в матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в подмосковном Щелкове.

В турнирной таблице группы 2 российская команда лидирует, набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут сборные Грузии (4 очка), Франции (2), Армении (1). Обыграв французов, россияне гарантировали себе место не ниже второго. Если в среду сборная Грузии не сможет одержать победу над командой Армении, российская команда досрочно квалифицируется в финальную стадию турнира. Следующий матч россияне проведут 9 апреля против сборной Армении.

В третьем этапе отбора на чемпионат Европы принимают участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре участника. Каждая из команд группы проведет три матча дома и три матча на выезде. Восемь победителей групп и шесть лучших команд из занявших вторые места получат прямые путевки в финальную стадию. Последнюю путевку разыграют в стыковых матчах два оставшихся обладателя вторых мест.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. Сборная Нидерландов освобождена от квалификации на правах хозяйки турнира.

Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, трижды - третье.