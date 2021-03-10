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Допинг в спорте

Бах: олимпийское движение потратило $260 млн на борьбу с допингом за последние шесть лет

Половина этой суммы была инвестирована Международным олимпийским комитетом
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах EPA-EFE/BEHROUZ MEHRI
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/BEHROUZ MEHRI

ТАСС, 10 марта. Борьба с допингом в течение последних шести лет обошлась олимпийскому движению в $260 млн, инвестиции были предусмотрены стратегией его развития до 2020 года. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил его президент Томас Бах.

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"Следуя стратегии Agenda 2020, МОК инвестировал дополнительные 60 миллионов долларов на борьбу с допингом и манипуляциями. Это увеличило общие антидопинговые инвестиции олимпийского движения за время последних Олимпиад до 260 миллионов долларов", - сказал Бах.

Бах отметил, что МОК стал первой спортивной организацией, которая создала независимый антидопинговый орган - Международное агентство по тестированию (ITA), на что ушло $30 млн (половина суммы дополнительных инвестиций). Инвестиции МОК на борьбу с допингом составили $136 млн из $260 млн.

Сессия МОК проходит в формате видеоконференции, на ней состоятся выборы президента организации. Бах является единственным кандидатом. Сессия завершится 12 марта.

Теги
ДопингБах, Томас
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