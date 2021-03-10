Бах: олимпийское движение потратило $260 млн на борьбу с допингом за последние шесть лет

ТАСС, 10 марта. Борьба с допингом в течение последних шести лет обошлась олимпийскому движению в $260 млн, инвестиции были предусмотрены стратегией его развития до 2020 года. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил его президент Томас Бах.

"Следуя стратегии Agenda 2020, МОК инвестировал дополнительные 60 миллионов долларов на борьбу с допингом и манипуляциями. Это увеличило общие антидопинговые инвестиции олимпийского движения за время последних Олимпиад до 260 миллионов долларов", - сказал Бах.

Бах отметил, что МОК стал первой спортивной организацией, которая создала независимый антидопинговый орган - Международное агентство по тестированию (ITA), на что ушло $30 млн (половина суммы дополнительных инвестиций). Инвестиции МОК на борьбу с допингом составили $136 млн из $260 млн.

Сессия МОК проходит в формате видеоконференции, на ней состоятся выборы президента организации. Бах является единственным кандидатом. Сессия завершится 12 марта.