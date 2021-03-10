Бывший тренер ЦСКА Онопко считает, что Акинфеев не вернется в сборную России

ТАСС, 10 марта. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не вернется в сборную России по футболу. Такое мнение выразил бывший тренер столичного клуба Виктор Онопко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".
Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. 1 октября 2018 года он объявил о завершении карьеры в национальной команде.
"Хорошо знаю характер Игоря, мне кажется, он от своих слов не отступит. Если Акинфеев что-то говорит, то делает это, взвесив все "за" и "против", - сказал Онопко.
"Если ошибку защитника еще можно исправить, то просчет вратаря - это гол! Именно поэтому он и объявил об уходе из сборной. Акинфеев - очень ответственный человек. Потому столько лет и незаменим в ЦСКА", - добавил специалист.
Акинфееву 34 года, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого играет с 2003 года. В составе московского клуба стал шестикратным чемпионом и победителем Кубка России, семь раз выиграл суперкубок страны. Голкипер является обладателем Кубка УЕФА (2005). В составе сборной Акинфеев провел 111 матчей, из них 48 - "на ноль", на его счету бронзовая награда чемпионата Европы (2008).
Онопко 51 год, в качестве игрока он трижды стал чемпионом России (в составе московского "Спартака"), выиграл Кубок СССР-СНГ и Кубок России. За сборную России провел 109 матчей, забив семь голов. После завершения карьеры несколько лет занимал пост заместителя директора департамента сборных в Российском футбольном союзе, в 2009 году начал работать в структуре ЦСКА. В конце декабря 2020 года Онопко покинул тренерский штаб клуба в связи с истечением срока контракта.