Бывший тренер ЦСКА Онопко считает, что Акинфеев не вернется в сборную России

ТАСС, 10 марта. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не вернется в сборную России по футболу. Такое мнение выразил бывший тренер столичного клуба Виктор Онопко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. 1 октября 2018 года он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

"Хорошо знаю характер Игоря, мне кажется, он от своих слов не отступит. Если Акинфеев что-то говорит, то делает это, взвесив все "за" и "против", - сказал Онопко.

"Если ошибку защитника еще можно исправить, то просчет вратаря - это гол! Именно поэтому он и объявил об уходе из сборной. Акинфеев - очень ответственный человек. Потому столько лет и незаменим в ЦСКА", - добавил специалист.