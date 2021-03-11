Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча

ТАСС, 11 марта. Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе после отказа венгра Мартона Фучовича от участия в четвертьфинальном матче.

В полуфинале Рублев, который посеян на турнире под третьим номером, встретится с победителем встречи между австрийцем Домиником Тимом (1) и испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5). Полуфинал пройдет в пятницу. Во втором круге Тим в трех сетах переиграл россиянина Аслана Карацева, который на прошедшем в феврале Открытом чемпионате Австралии дошел до полуфинала.

Рублев начал турнир со второго круга благодаря тому, что обладает высоким номером посева. Он не выходил на корт в матчах второго круга и четвертьфинале из-за снятия с игр соперников. Он стал первым игроком с 1990 года (с создания тура ATP), который, не выходя на корт, победил в двух матчах подряд на одном турнире.

Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытом чемпионате США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд составляет $890 тыс.