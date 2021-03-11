РФС дисквалифицировал на два матча полузащитника "Сочи" Бурмистрова

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на два матча полузащитника "Сочи" Никиту Бурмистрова. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Бурмистров наказан удалением за грубую игру. КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста "Сочи" на два матча чемпионата России - автоматическая дисквалификация плюс еще один матч", - сказал Григорьянц.

6 марта в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (0:0). На четвертой добавленной ко второму тайму минуте Бурмистров получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника Хайтаме Алеесами, из-за чего должен был пропустить игру 22-го тура чемпионата России против "Локомотива", которая пройдет 14 марта в Москве на "РЖД-Арене". После решения КДК РФС полузащитник сочинцев также не сыграет и в 23-м туре премьер-лиги против "Тамбова". Эта игра состоится в Сочи 19 марта.

7 марта на 14-й минуте матча между екатеринбургским "Уралом" и "Уфой" (0:0) полузащитник гостевой команды Парфе Бизоза получил прямую красную карточку за то, что наступил на лежащего на газоне форварда хозяев поля Павла Погребняка. "КДК принял решение не применять к футболисту "Уфы" Бизозе дополнительную дисквалификацию кроме автоматической, он пропустит одну игру", - отметил глава КДК РФС.

"Сочи" после 21-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет пять очков. "Уфа" располагается в зоне стыковых матчей за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2021/22, набрав 14 очков. Она находится выше располагающегося в зоне вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги тульского "Арсенала" только по дополнительным показателям, отставание уфимцев от зоны сохранения прописки в элите российского футбола составляет девять очков.