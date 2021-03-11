Юран считает, что в сборной России по футболу нет альтернативы Дзюбе

ТАСС, 11 марта. Форварду "Зенита" Артему Дзюбе на данный момент нет замены в сборной России по футболу. Такое мнение выразил главный тренер "СКА-Хабаровска", бывший игрок национальной команды Сергей Юран, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В марте сборная России стартует в квалификации к чемпионату мира - 2022 и сыграет с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

"Сейчас у Артема далеко не все получается в "Зените", он пока еще не в оптимальной форме, но клуб и сборная - разные вещи. Мы недавно могли убедиться, как национальная команда играет без Дзюбы, наверное, многие со мной согласятся, что когда Артема нет в составе, сборная выглядит печально, - считает Юран. - В сборной замены ему не видно. Годами наигранные связи, выход из обороны в атаку - все это отработано с учетом качеств Артема, его умения цепляться за мячи, он способен продавливать, связывать двух центральных защитников".

В ноябре прошлого года Дзюба был выведен из состава сборной России перед решающими матчами Лиги наций из-за резонансного видео личного характера, которое утекло в сеть. В среду главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что Дзюба вернется в состав на мартовские матч и будет капитаном команды.

"Человек держит планку, идет в лидерах списка бомбардиров вместе с [Сердаром] Азмуном, Дзюба всем отвечает забитыми голами. К сожалению, его ругают за какие-то другие моменты, но давайте мы не будем мешать котлеты с мухами. Есть спортивная составляющая, давайте ее и оценивать, зачем лезть в личную жизнь? Дзюба - профессионал, здесь не должно быть каких-либо сомнений, а критиковать его за околофутбольные вещи - удел дилетантов", - добавил он.

Дзюбе 32 года. В составе сборной России он провел 47 матчей, забил 26 голов и отдал одну результативную передачу. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в России, став автором трех мячей и двух передач.