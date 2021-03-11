Юран считает, что у Кокорина в "Фиорентине" нет шансов вернуться на свой уровень

ТАСС, 11 марта. Российский нападающий Александр Кокорин не имеет шансов вернуться в свою оптимальную форму в составе итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Такое мнение выразил главный тренер "СКА-Хабаровска", бывший игрок сборной России Сергей Юран, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе и на данный момент провел три матча за клуб, не отметившись голевыми действиями. До этого он выступал за "Сочи", в котором за 10 игр забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

"В "Сочи" он немного стал оживать после неприятной истории, а потом все сошло на нет, - заявил Юран. - Подписал контракт со "Спартаком", от него там все ждали прорыва, но что мы увидели - ничего. В Италии ему будет очень сложно, в Европе нужно буквально на каждой тренировке выкладываться на 100%. Я не уверен, что Кокорин готов пахать, боюсь, у него нет шансов в "Фиорентине" вернуться на свой оптимальный уровень".

"Он, безусловно, талантливый игрок, но вот чего он хочет в этой жизни? Александру надо покопаться в себе и принять решение. Может быть, уже и не стоит мучиться и уйти из футбола, заняться другим делом, либо отбросить все моменты, которые ему мешают, и уйти с головой в футбол", - добавил тренер.