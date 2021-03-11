РФС: решение по Жиго принималось на основе материалов экспертно-судейской комиссии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Решение по желтой карточке защитника московского клуба "Спартак" Самуэля Жиго принималось Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на основе материалов экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте организации. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

В четверг КДК РФС аннулировал желтую карточку полузащитника столичного "Динамо" Даниила Фомина, оставив в силе предупреждение Жиго. Фомин сумеет принять участие в предстоящем очном матче команд в чемпионате России, а Жиго - нет. После этого "Спартак" выступил на официальном сайте с обращением к президенту РФС Александру Дюкову за публичным разъяснением решений, принятых КДК РФС. В клубе попросили от главы РФС максимально подробного разъяснения "во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу".

"При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока "Динамо" Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку "Спартака" Самуэлю Жиго", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Матч 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" пройдет 13 марта на "ВТБ-Арене". Перед очной встречей команды занимают пятое и третье места в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 и 38 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет шесть и четыре очка соответственно.