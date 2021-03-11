"Спартак" попросил РФС подробно объяснить решение не отменять желтую карточку Самуэля Жиго

ТАСС, 11 марта. Московский "Спартак" выступил с обращением к Российскому футбольному союзу (РФС), попросив подробно объяснить решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) не аннулировать предупреждение защитника команды Самуэля Жиго. Текст обращения представлен на сайте красно-белых.

РФС оставил в силе дисквалификацию защитника "Спартака" Жиго на матч против "Динамо"

В четверг КДК РФС аннулировал желтую карточку полузащитника столичного "Динамо" Даниила Фомина, оставив в силе предупреждение Жиго. Фомин сумеет принять участие в предстоящем очном матче команд в чемпионате России, а Жиго - нет.

"Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно - во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу. Рассчитываем на вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов", - говорится в заявлении.

Матч 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" пройдет 13 марта на "ВТБ-Арене".