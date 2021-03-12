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НХЛ

Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Баффало" в матче НХЛ

Встреча закончилась со счетом 5:2, российский нападающий продлил свою результативную серию до шести матчей
Евгений Малкин AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 12 марта. "Питтсбург" со счетом 5:2 обыграл "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" отличились Евгений Малкин (6-я минута), Брэндон Танев (24), Джейк Гюнцель (32), Энтони Анджелло (43), Брайан Раст (59). У "Баффало" шайбы забросили Тэйдж Томпсон (7), Виктор Олофссон (29).

Малкин также отметился голевой передачей в эпизоде с голом Гюнцеля. Результативная серия россиянина достигла шести матчей, всего нападающий "Питтсбурга" набрал 21 очко (семь голов + 14 передач) в 26 матчах текущего сезона.

"Питтсбург" набрал 33 очка в 26 матчах и занимает третье место в таблице Восточного дивизиона. "Баффало" находится на последней, восьмой строчке, набрав 16 очков в 25 играх.

Следующий матч команды проведут 14 марта в Баффало.

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