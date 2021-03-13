Капитан петербургского клуба МХЛ "Динамо" Файзутдинов находится в реанимации

ТАСС, 13 марта. Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов оказался в реанимации из-за попадания в него шайбы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Инцидент произошел во время гостевого матча серии первого раунда плей-офф МХЛ против "Локо" из Ярославля. Встреча проша 12 марта и закончилась со счетом 5:1 в пользу ярославской команды.

"Тимур Файзутдинов начал этот сезон в качестве капитана молодежной команды "Динамо" (Санкт-Петербург). В свои 19 лет Тим провел за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат. Сегодня в матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Файзутдинов выступает за "Динамо" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами.