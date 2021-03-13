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Допинг в спорте

Отстраненная штангистка Каширина вошла в новый пул тестирования международной федерации

Всего в новый пул включены 13 российских спортсменов
Татьяна Каширина Елена Афонина/ТАСС
Описание
Татьяна Каширина
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Многократная победительница европейских и мировых первенств Татьяна Каширина включена в новый пул допинг-тестирования Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом ТАСС заявили в IWF.

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Как ранее сообщал ТАСС, Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил и сейчас временно отстранена от соревнований.

В новый международный пул допинг-тестирования включены 13 российских тяжелоатлетов. Кроме Кашириной, в этот список также вошли Артур Бабаян, Родион Бочков, Хетаг Хугаев, Егор Климонов, Илья Лунин, Тимур Наниев, Сергей Петров, Дарья Рязанова, Антоний Савчук, Кристина Соболь, Татьяна Тыдыякова и Мария Вострикова.

В пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в настоящее время входят 55 тяжелоатлетов (10 - в регистрируемый пул и 45 - в расширенный).

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