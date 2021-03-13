{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Мельникова и Уразова выиграли чемпионат России по спортивной гимнастике в отдельных видах

Мельникова стала сильнейшей в опорном прыжке, Уразова - в упражнении на разновысоких брусьях

ПЕНЗА, 13 марта. /ТАСС/. Ангелина Мельникова заняла в субботу первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в Пензе.

Мельникова получила 14,299 балла. На втором месте - Виктория Листунова (13,766 балла), на третьем - Юлия Бирюля (13,766 балла).

Лучший результат на разновысоких брусьях показала Владислава Уразова, получившая 15,000 балла. На втором месте - Листунова (14,833 балла), бронзовый призер - Ангелина Мельникова (14,666 балла).

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе, он является отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Сватковский: чемпионат Европы в Нижнем Новгороде станет данью уважения пятиборцу Ледневу
Турнир пройдет в июле
Читать полностью