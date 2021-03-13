Защитник ЦСКА Фернандес получил травму в матче РПЛ против "Арсенала" и был заменен

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес получил травму в гостевом матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала" и был заменен.

Полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий в борьбе наступил на голову Фернандесу. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и был заменен на защитника Георгия Щенникова.

Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне провел 21 матч. Осенью 2020 года он получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против нидерландского "Фейенорда", в связи с чем пропустил шесть матчей.