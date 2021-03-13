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Футбол в России

РФС запросил информацию об избиении футболиста юношеской команды "Локомотива"

В организации подчеркнули, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) запросил информацию по поводу избиения игрока юношеской команды "Локомотива" после матча с "Чертаново". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что игрок юношеской команды "Локомотива" Максим Шнапцев был избит после матча с "Чертаново".

"В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами "Локомотив" и "Чертаново". Подчеркнем, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы", - говорится в сообщении.

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