РФС запросил информацию об избиении футболиста юношеской команды "Локомотива"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) запросил информацию по поводу избиения игрока юношеской команды "Локомотива" после матча с "Чертаново". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что игрок юношеской команды "Локомотива" Максим Шнапцев был избит после матча с "Чертаново".

"В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами "Локомотив" и "Чертаново". Подчеркнем, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы", - говорится в сообщении.