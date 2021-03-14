Женская сборная России стала победителем Кубка наций по итогам Кубка IBU

Биатлон

Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Чехии

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев заняли пятое место, отстав от победивших Линн Перссон и Себастьяна Самуэльссона на 1 минуту 10,8 секунды

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