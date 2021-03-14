Женская сборная России стала победителем Кубка наций по итогам Кубка IBU

ТАСС, 14 марта. Женская сборная России стала победителем зачета Кубка наций в сезоне-2020/21 по итогам заключительного дня соревнований Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
В активе россиянок 6 059 очков. Второе место заняла сборная Германии (5 700 очков), третье - команда Норвегии (5 569). Мужская сборная России заняла третье место в зачете Кубка наций, набрав 5 536 очков. Победу одержали норвежцы (6 122), вторыми стали немцы (5 958).
В зачете смешанных эстафет победила команда Норвегии (234), второе место заняла сборная Германии (222), россияне расположились на третьей строчке (202).