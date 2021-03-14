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Биатлон

Женская сборная России стала победителем Кубка наций по итогам Кубка IBU

Занявшие второе место немки отстали от россиянок на 359 очков

ТАСС, 14 марта. Женская сборная России стала победителем зачета Кубка наций в сезоне-2020/21 по итогам заключительного дня соревнований Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

В активе россиянок 6 059 очков. Второе место заняла сборная Германии (5 700 очков), третье - команда Норвегии (5 569). Мужская сборная России заняла третье место в зачете Кубка наций, набрав 5 536 очков. Победу одержали норвежцы (6 122), вторыми стали немцы (5 958).

В зачете смешанных эстафет победила команда Норвегии (234), второе место заняла сборная Германии (222), россияне расположились на третьей строчке (202).

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