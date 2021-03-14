В "Локомотиве" заявили, что улучшат организацию матчей на "Сапсан-Арене"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" собирается пересмотреть вопрос организации матчей на "Сапсан-Арене" для избежания инцидентов подобных тому, что произошел в субботу между игроками железнодорожников и "Чертаново" после встречи Юношеской футбольной лиги-2 (ЮФЛ-2). Об этом журналистам рассказал член совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, футболист "Локомотива" Максим Шнапцев был избит в субботу после матча ЮФЛ-2 с "Чертаново" (2:1) около "РЖД-Арены". Отмечалось, что избиение носило массовый характер. В воскресенье в "Чертаново" заявили, что конфликт произошел между двумя спортсменами.

"Это недопустимая ситуация. Все понимаю, эмоции и молодость - ребята полностью отдают себя игре и где-то, наверное, эмоции перешли в подтрибунное помещение, - сказал Нагорных. - Есть вопросы, почему это соприкосновение произошло. Мы будем с этим разбираться и улучшать вопрос организации матчей на "Сапсан-Арене", потому что команды не должны соприкасаться в подтрибунном помещении".

Драка между юными игроками - недопустимый момент в юношеском футболе, считает член совета директоров.

"Совет директоров следит за ситуацией. Председатель совета директоров и генеральный директор встречались с родителями перед игрой ["Локомотив" - "Сочи"]. Не хочу раскрывать большие подробности, потому что ситуация непростая - она должна быть изучена и разрешена с пониманием всех участников инцидента. Связывался ли кто-то из "Чертаново"? Не буду говорить, потому что процесс идет", - добавил Нагорных.