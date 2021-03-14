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Футбол в России

Нагорных: тренер "Локомотива" Николич выдержал прессинг со стороны болельщиков и прессы

В 2021 году московский клуб одержал победы во всех четырех матчах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич сумел выдержать прессинг со стороны болельщиков и прессы. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных.

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О приходе Николича в "Локомотив" было объявлено в середине мая 2020 года.

"Результаты говорят, что выбор в пользу Николича был верным? В прошлом году он попал в очень сложную ситуацию, когда фактически с колес должен был включиться в работу с командой, состоявшейся и непростой, - сказал Нагорных. - Очень благодарен ему, потому что он выдержал давление, которое было со стороны прессы и болельщиков. Мы понимаем, что ситуация была непростая".

В воскресенье "Локомотив" обыграл "Сочи" со счетом 3:1. "Хорошая игра - результат очень хорошей работы, которую команда проделала в зимнюю паузу на сборах. Хочу поздравить Николича и всех ребят с уверенным стартом после зимней паузы. Мы видим очень хорошую самоотдачу от каждого игрока и команды в целом", - отметил Нагорных.

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"Насколько команде сейчас некстати пауза на матчи сборной? "Локомотив" продолжит работать. Та программа подготовки, которая есть у главного тренера, продолжится. Он показал себя очень хорошим профессионалом, и думаю, что тот результат, который показывает команда, говорит о том, что выбор главного тренера был правильным", - добавил он.

С начала 2021 года "Локомотив" одержал четыре победы подряд.

Теги
Российский футболНиколич, Марко
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