Нагорных: тренер "Локомотива" Николич выдержал прессинг со стороны болельщиков и прессы

О приходе Николича в "Локомотив" было объявлено в середине мая 2020 года.

"Результаты говорят, что выбор в пользу Николича был верным? В прошлом году он попал в очень сложную ситуацию, когда фактически с колес должен был включиться в работу с командой, состоявшейся и непростой, - сказал Нагорных. - Очень благодарен ему, потому что он выдержал давление, которое было со стороны прессы и болельщиков. Мы понимаем, что ситуация была непростая".

В воскресенье "Локомотив" обыграл "Сочи" со счетом 3:1. "Хорошая игра - результат очень хорошей работы, которую команда проделала в зимнюю паузу на сборах. Хочу поздравить Николича и всех ребят с уверенным стартом после зимней паузы. Мы видим очень хорошую самоотдачу от каждого игрока и команды в целом", - отметил Нагорных.