Стал известен состав сборной России по санному спорту для подготовки к олимпийскому сезону

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тренерский совет сборной России по санному спорту определился с составом команды, которая будет централизованно готовиться к олимпийскому сезону. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной Сергей Чудинов, в этот список вошли чемпионы страны 2021 года Семен Павличенко и Виктория Демченко.

С 13 по 15 марта на олимпийской трассе в Сочи проходит чемпионат России по санному спорту, 14 марта там же проходил тренерский совет, на котором определялся состав национальной команды на весенне-летнюю централизованную подготовку к олимпийскому сезону.

"По итогам соревнований в список вошли Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, а также два юниора - Матвей Пересторонин и Павел Репилов, - отметил Чудинов. - У женщин это Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко и юниорка Диана Логинова. В состав вошли также три экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров".

Демченко на чемпионате России по итогам четырех заездов, проходивших в субботу и воскресенье, показала результат 3 минуты 20,367 секунды. Второе место заняла Иванова (3.20,394), третье - Катникова (3.20,928). В мужском турнире Павличенко первенствовал с результатом 3.27,366, серебро выиграл Роман Репилов (3.27,568), бронзу - Горбацевич (3.28,650).

В субботу были разыграны награды чемпионата России в мужских санях-двойках. Победу одержали Денисьев и Антонов (1.40,190), вторыми стали Богданов и Прохоров (1.40,428), третьими - Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов (1.40,637).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.