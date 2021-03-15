Дюпин и Самошников вызваны в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира по футболу

ТАСС, 15 марта. Футболисты казанского "Рубина" голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников вошли в состав сборной России на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Также в расположение национальной команды вызваны полузащитник клуба чемпионата Франции "Монако" Александр Головин, Алексей Миранчук из итальянской "Аталанты" и нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: вратари - Антон Шунин ("Динамо"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин"); защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Александр Жиров ("Зандхаузен", Германия), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Даниил Фомин ("Динамо"); нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").

32-летний Дюпин и 23-летний Самошников впервые вызваны в расположение национальной команды. В текущем сезоне Дюпин провел в составе "Рубина" 18 матчей во всех турнирах, в пяти из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. На счету Самошникова 19 игр в текущем сезоне, в которых он забил два гола и отметился одной результативной передачей.

В марте сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).