УЕФА отложил до 20 апреля решение о допуске зрителей на матчи чемпионата Европы

ТАСС, 15 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вопрос о допуске болельщиков на стадионы чемпионата Европы до 20 апреля. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит издание Daily Record.

Ранее УЕФА заявил, что определится с форматом допуска зрителей на матчи турнира 7 апреля. При этом организация рассчитывала, что на матчах чемпионата Европы разрешенная заполняемость арен будет составлять не менее 50% от общей вместимости.

"Мы установили крайний срок - 20 апреля - для окончательного решения по зрителям [на чемпионате Европы], - сказал Чеферин. - Идеальным сценарием является проведение турнира на исходных 12 стадионах, но если это невозможно, то турнир будет проводиться либо в 10, либо в 11 странах, если какой-либо из городов не сможет соответствовать требуемым условиям".

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Он запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.