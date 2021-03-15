Черчесов назвал вызов в сборную России после слов о "золотом активе" посылом для Миранчука

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает вызов полузащатника Алексея Миранчука посылом для него после слов о "золотом активе". Об этом он рассказал журналистам.

"Он находится в обойме сборной, информации у нас достаточно. Понятно, что в клубе он мало играет, но даже этих минут достаточно, чтобы заметить трансформацию в его игровых качествах, а на дистанции понять это сложно. Прилетит в сборную, мы еще переговорим с ним", - подчеркнул Черчесов.

После поражения от сербов в Лиге наций Черчесов включил Миранчука в так называемый золотой актив, подразумевая, что молодым игрокам надо заслужить свое место в сборной. "Решал ли я с ним вопрос с "золотым активом"? Это он должен играть, забивать, отдавать и проявлять себя. Мы посылы даем. Сейчас он в сборной, приезжай и доказывай свою состоятельность, доказывай ее и там, в клубе", - отметил тренер.

Также Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника Александра Головина. Всего в текущем сезоне Головин провел 15 матчей, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач.

"Мы всегда все узнаем, но необязательно об этом говорить. Он много пропустил из-за травмы, за это время тот или иной футболист начинает себя проявлять. Нас радует то, что он с каждым туром или через тур свои минуты вырывает, это большой плюс! Саша - парень с характером, который просто так никому ничего не отдаст", - сказал Черчесов.

"Если он выходит на замену, или его меняют, это не значит, что он плохой. Просто есть еще игрок, который также заслуживает своих минут", - добавил он.