Объявлен состав женской российской команды по боксу на отбор к Олимпийским играм в Токио

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пять россиянок выступят в составе национальной команды в европейском квалификационном турнире по боксу к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Состав команды выглядит следующим образом: Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Европейская квалификация пройдет в Париже с 4 по 8 июня 2021 года. Первоначально она была запланирована на март 2020 года, однако после трех соревновательных дней была отложена из-за пандемии коронавируса. Олимпийские Игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.