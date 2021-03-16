Шамиль Газизов вернулся на пост генерального директора "Уфы"

ТАСС, 16 марта. Руководство "Уфы" назначило на пост генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Занимавший пост генерального директора Ринат Шайбеков назначен исполнительным директором клуба.

Газизову 52 года, он занимал пост генерального директора "Уфы" с 2012 по 2020 год. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.

Летом 2020 года Газизов был назначен генеральным директором московского "Спартака", 8 декабря он покинул эту должность. Как рассказал ТАСС глава департамента по коммуникациям московского клуба Антон Фетисов, Газизов покинул пост из-за расхождений во взглядах на развитие клуба с руководством.

"Уфа" после 22 туров занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 14 очков.