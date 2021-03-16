Организаторы Гран-при России "Формулы-1" еще не получили от FIA указаний по ограничениям

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" еще не получили указаний от Международной автомобильной федерации (FIA) по ограничениям, связанным с российской символикой во время церемониальной части соревнований. Об этом ТАСС рассказал промоутер российского этапа Алексей Титов.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российским пилотам использовать флаг и гимн на чемпионатах мира, проводимых под эгидой организации. На трассе в Сочи в последнем повороте традиционно изображен российский флаг.

"Мы пока сами разбираемся, что будет вместо российского флага в последнем повороте. В FIA пока сами не сформировали конкретно весь перечень ко всем мероприятиям, - сказал Титов. - Пока мы не пришли к финальным решениям с FIA по церемониалу, флагу и всему периметру трассы. У нас есть ответы по пилотам - это понятно, но по организации работа еще ведется".

"Очевидно, что не будет нашего гимна в начале Гран-при, - продолжил Титов. - И "Катюши" тоже не будет, но я считаю, что даже хорошо, что у нас не будет песни вместо гимна. Наши спортсмены все равно будут выигрывать - как ни крути, и чем больше побед, тем больше будет некомфортной тишины на трибунах. Пусть все понимают, что нас отсутствием гимна не победить".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Также Россия не может проводить чемпионаты мира или претендовать на право их проведения до окончания срока наказания. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года турниры в России можно не переносить только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам".

Гран-при России пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.