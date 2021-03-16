Фазель подтвердил, что игроки и персонал сборных на чемпионате мира будут жить в "пузыре"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Игроки и персонал сборных на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге будут жить в "пузыре". Об этом журналистам после совета Международной федерации хоккея (IIHF) в Москве сообщил президент организации Рене Фазель.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. В начале февраля руководитель департамента спорта Министерства образования и науки Латвии Эдгарс Северс заявил, что турнир пройдет в формате "пузыря".

"Мы обсуждали вопрос проведения чемпионата мира с нашей медицинской группой. В первую очередь мы должны заботиться о здоровье игроков. Команды и персонал будут находиться в "пузыре". Мы также обсуждали вопросы работы медиа. Но будут ли зрители и будет ли конгресс IIHF - это то, что нам еще предстоит обсудить", - отметил Фазель.

Президент IIHF подчеркнул, что вопрос допуска зрителей на матчи турнира пока не решен. "Наша концепция относительно игроков и персонала уже готова, они будут в "пузыре". Если мы сможем сыграть со зрителями, это будет очень хорошо. По конгрессу главная проблема заключается в том, смогут ли все члены приехать", - сказал Фазель.

Российские хоккеисты на чемпионате мира выступят в группе А. В первой встрече россияне сыграют с чехами 21 мая. На следующий день состоится матч со сборной Великобритании, 24 мая - со сборной Словакии, 26 мая - со сборной Дании, 29 мая - с командой Швейцарии, 31 мая - со сборной Швеции, завершат групповой этап подопечные Валерия Брагина встречей с белорусами 1 июня.