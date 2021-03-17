Счетная палата рекомендовала Минспорту учесть нарушения в проведении Универсиады-2019

ТАСС, 17 марта. Счетная палата РФ выявила ряд существенных недостатков и нарушений при проведении Универсиады в Красноярске и рекомендовала Минспорту России учесть их при подготовке летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2020 год.

При проведении Универсиады в Красноярске в 2019 году было установлено значительное превышение фактических расходов над первоначально определенной потребностью (на 53%), что свидетельствует о слабой проработке ресурсного обеспечения мероприятий Универсиады. Расходы краевого бюджета увеличились почти в три раза. Это привело к росту госдолга Красноярского края.

"Из 34 объектов Универсиады в Красноярске 21 введен с нарушением сроков, а три - после окончания Игр. Несоблюдение сроков сдачи объектов указывает на недостаточный контроль Минспорта и других ответственных исполнителей за ходом строительства", - говорится в отчете.

Счетная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на создание объектов Универсиады. Часть нарушений содержит признаки ущерба экономическим интересам государства на сумму 108,4 млн рублей. Материалы по данным фактам направлены в Генеральную прокуратуру РФ. Факты причинения ущерба подтвердились, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Проверка также выявила неэффективное использование уникального оборудования, закупленного для обеспечения безопасности, на общую сумму 75,3 млн рублей. До настоящего времени не урегулированы вопросы нематериального наследия Универсиады. Методические наработки, которые были созданы для проведения Универсиады 2013 года в Казани, не использовались, что привело к дополнительным тратам в размере 98 млн рублей.

Счетная палата направила предложение в правительство РФ поручить Минспорту подготовить методические рекомендации по разработке и реализации программ наследия проведения крупных международных соревнований, которые в том числе должны содержать порядок сохранения и передачи нематериального имущества. В настоящее время Минспортом разрабатываются указанные рекомендации.